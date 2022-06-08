Мінцифри запускає програму підтримки для українських підприємців
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
На першому етапі п’ять українських стартапів протягом шести місяців отримуватимуть менторську підтримку, доступ до ресурсів і нетворкінгу з провідними експертами. Це має допомогти в масштабуванні та пришвидшенні розвитку їхнього бізнесу, а також сприятиме подальшому відновленню України.
Процес подання заявок стартуватиме цього літа.
На сьогодні в межах Start Path підтримку отримали понад 300 стартапів по всьому світу. Наразі ці компанії виходять на публічні ринки, стають "єдинорогами" та укладають тривалі комерційні контракти з Mastercard. Серед відомих учасників Start Path – компанії CNote, Doconomy, Revolut та Subaio.
Програма реалізовуватиметься Mastercard за підтримки Національного банку України та Міністерства цифрової трансформації України.
Як повідомлялося, 18 травня Мінцифри відкрило центр "Дія.Бізнес" у Варшаві.