Понад 40 російських компаній, включно з "Газпромом", переїдуть з ЄС до Туреччини, – ЗМІ

Росія і Туреччина останніми тижнями обговорювали процес переміщення російських підсанкційних компаній з Європи в турецьку юрисдикцію.

Про це йдеться в матеріалі Habertürk, передає "Європейська правда".

За даними журналіста видання Четінера Четіна, упродовж останніх 48 днів РФ і Туреччина активно обговорювали релокацію російських компаній, що потрапили під санкції ЄС, із Європи до Стамбула.

"За отриманою мною інформацією, 43 російські компанії та олігархи, включно з "Газпромом", перенесуть свої штаб-квартири з Європи до Стамбула. Цей процес, як очікується, почнеться в липні", – зазначає Четін.

Крім того, додає журналіст, перед візитом глави російського МЗС Сєргєя Лаврова в Туреччину туди прибула російська делегація, яка обговорила попередні умови перенесення офісів російських компаній із Європи.

Раніше Bloomberg повідомляв, що деякі авіакомпанії з Росії розглядають можливість переведення свого бізнесу в Туреччину, щоб уникнути санкцій, які забороняють їм лізинг та обслуговування й ремонт літаків.