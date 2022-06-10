ДВРЗ у Києві відновив роботу після ворожих обстрілів
Про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.
"Уучора в четвер, завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання із зруйнованих цехів. Відновлюємо ремонт вагонів. Бо нам треба нарощувати експорт", – зазначив він.
Камишін нагадав, що у неділю, 5 червня, російські війська вдарили ракетами по ДВРЗ, що на лівому березі Києва.
Після того російське Міноборони оголосило, що вдарили по заводу, бо там ніби були танки Т-72.
Глава "Укрзалізниці" додав, що того ж дня компанія відкрила двері ДВРЗ для журналістів і показала, що на заводі немає військової техніки – там ремонтують вагони, які дозволяють нарощувати український експорт руди і зерна.
Камишін додав, що два дні на заводі тривали слідчі дії. Правоохоронні органи зафіксували результати обстрілів. Також він подякував місцевим активістам, які допомогли розібрати завали.