ДВРЗ у Києві відновив роботу після ворожих обстрілів

Дарницький вагоноремонтний завод 9 червня відновив роботу після ракетного обстрілу з боку російських військових 5 червня.

Про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.

"Уучора в четвер, завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання із зруйнованих цехів. Відновлюємо ремонт вагонів. Бо нам треба нарощувати експорт", – зазначив він.

Камишін нагадав, що у неділю, 5 червня, російські війська вдарили ракетами по ДВРЗ, що на лівому березі Києва.

Після того російське Міноборони оголосило, що вдарили по заводу, бо там ніби були танки Т-72.

Глава "Укрзалізниці" додав, що того ж дня компанія відкрила двері ДВРЗ для журналістів і показала, що на заводі немає військової техніки – там ремонтують вагони, які дозволяють нарощувати український експорт руди і зерна.

Камишін додав, що два дні на заводі тривали слідчі дії. Правоохоронні органи зафіксували результати обстрілів. Також він подякував місцевим активістам, які допомогли розібрати завали.