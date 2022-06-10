Trafigura оголосила про вихід із великого проєкту "Роснєфті" з освоєння нафтових родовищ

Нафтотрейдер Trafigura має намір вийти з проєкту "Схід Ойл", який розвиває російська "Роснєфть".

Про це йдеться у заяві компанії, передає російський Forbes.



"Trafigura продовжить у повному обсязі дотримуватися всіх наступних пакетів санкцій. Група заморозила свої інвестиції в Росії та оголосила про перегляд свого десятивідсоткового неопераційного пасивного пакету акцій у компанії "Схід Ойл" із наміром виходу", – зазначили у Trafigura.

Зазначається, що раніше трейдер припинив всю торгівлю нафтою з підсанкційними російськими компаніями ще до набуття чинності європейських санкцій 15 травня і "істотно скоротив" закупівлі російських нафтопродуктів "для забезпечення лише основних видів палива, необхідних європейським клієнтам", йдеться у релізі.



"Схід Ойл" – флагманський проєкт "Роснєфти" з освоєння нафтових родовищ на півострові Таймир. Він включає родовища Ванкорської групи, які вже розробляються, а також нові родовища на півночі Красноярського краю. Ресурсна база проєкту оцінюється в 6 млрд тонн рідких вуглеводнів і близько 2 трлн кубометрів газу.



Trafigura придбала 10% "Схід Ойл" у грудні 2020 року.