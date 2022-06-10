Від початку вторгнення Amazon допоміг Україні перенести у "хмару" 10 петабайт даних

Amazon Web Services заявила про допомогу українським міністерствам та приватним компаніям перенести понад 10 петабайт даних на безпечні сервери після широкомасштабного вторгнення РФ в країну.

Про це йдеться у блозі компанії, передає Укрінформ.

"AWS додала понад 10 петабайт (10 млн гігабайт) важливих даних, із 27 українських міністерств, 18 українських університетів, найбільшої школи дистанційного навчання K-12 (навчає сотні тисяч дітей-переселенців), а також десятка інших компаній приватного сектору. Наразі існує 61 міграція (українських, – ред) державних даних на AWS, і очікується, що їх буде ще більше", – пояснили в Amazon.

Зазначається, що до російського вторгнення, українське законодавство вимагало, щоб певні державні дані та дані приватного сектору зберігалися на серверах, які фізично розташовані в Україні.

Проте за тиждень до того, як російські військові вторглися в країну, український парламент ухвалив закон, що дозволяє переміщувати дані уряду та приватного сектору в "хмару". Для цього українське керівництво оголосило публічний заклик про допомогу. Amazon Web Services (AWS) була однією з перших платформ, які відповіли.

Вже через три дні після початку агресїі РФ, спеціалісти AWS почали вивозити ці дані у AWS Snowball – спеціальних пристроях для обчислення, перенесення та зберігання даних.

"AWS має честь працювати разом з українським урядом та іншими приватними та громадськими організаціями для підтримки народу України. Ми продовжуватимемо допомагати своїми зусиллям та ділитися нашими технічними знаннями та послугами з тими, хто їх потребує", - заявили в Amazon.