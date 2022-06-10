Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти російської нафти

Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення запровадити нові санкції проти Росії та Білорусі, передбачені "шостим пакетом" антиросійських санкцій ЄС.

Відповідне рішення набуде чинності о 18:00 10 червня, повідомляється на сайті швейцарського уряду.

Шостий пакет санкцій ЄС включає ембарго на імпорт нафти та ряду нафтопродуктів з Росії, яке передбачає перехідний період і набуде чинності на початку 2023 року. У фінансовому секторі зараз заборонено надання аудиторських та бізнес-консультаційних послуг замовникам з РФ, а також уточнено заборону на надання послуг трастам з російськими бенефіціарами.

Крім того, Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) запровадив персональні санкції щодо понад 100 російських та білоруських фізичних і юридичних осіб.

"Серед них – військовослужбовці, відповідальні за звірства, скоєні в Бучі, особи, які працюють у сфері політики та дезінформації/пропаганди, а також деякі олігархи, зокрема Олександра Мельниченко, та члени їхніх сімей. Таким чином, швейцарський список осіб та юридичних осіб, які підпадають під санкції, ідентичний списку ЄС", – зазначається у повідомленні.

Крім того, було схвалено виключення чотирьох нових російських та білоруських банків, включаючи "Сбєрбанк", від служби фінансових повідомлень SWIFT.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".

Також пакет санкцій передбачає відключення від платіжної системи SWIFT російських "Сбєрбанку", "Московського кредитного банку" та "Россільгоспбанку". Крім того, ЄС призупиняє мовлення на своїй території ще трьох російських державних телеканалів: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24"/Russia24 і "Міжнародний телецентр".