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Латвія готує закон про конфіскацію майна Росії та Білорусі

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Латвія готує закон про конфіскацію майна Росії та Білорусі
Міністр юстиції Латвії Яніс Борданс доручив до 17 червня розробити закон, який дозволить провести відчуження санаторіїв "Білорусія" і "Бурштиновий берег", що належать Білорусі, в Юрмалі, а також російського Будинку Москви в Ризі.

Як повідомив міністр, цю нерухомість може бути використано, зокрема, для розміщення українських біженців або реабілітації потерпілих, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, у Латвії вже існує правовий механізм, у рамках якого можна конфіскувати майно у кримінальному процесі. Але для того, щоб законодавець ясно висловив свою волю і дозволив юридичні нюанси, потрібен спеціальний закон, щоб усунути будь-які перешкоди та інтерпретації щодо відчуження цієї власності, що належить Росії та Білорусі.

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