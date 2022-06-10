Суд остаточно заборонив транзит білоруських добрив через Литву

Верховний адміністративний суд Литви ухвалив остаточне рішення, стосовно того, що договір "Литовських залізниць" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) з білоруським виробником та експортером добрив "Білоруськалій" про транспортування його вантажів через Литву створював загрозу національній безпеці.

Про це йдеться в повідомлнні суду, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, судді дійшли висновку, що ухвала уряду Литви та укладання перевіряючої угоди стратегічних підприємств комісії (у цих документах зізнається, що договір не відповідає інтересам національної безпеки) є законними та обґрунтованими.

Колегія суддів врахувала й те, що на момент ухвалення рішення владою щодо договору ЄС опосередковано та США безпосередньо запровадили обмеження щодо "Білоруськалію".

"Тому Литва не тільки не могла, але, як член ЄС, була зобов'язана оцінити угоди заявника, які потенційно створюють загрозу та ризик для національної безпеки Литви", – сказано в повідомленні.

Суд зазначив, що через накладені Євросоюзом обмеження на торгівлю білоруським хлоркалієм договір LTG з "Білоруськалієм" також потребував переоцінки. Інакше обмежувальні заходи стали б неефективними.

"Білоруськалій" у січні подав скаргу до Вільнюського окружного адміністративного суду на рішення литовського уряду та комісії, відповідно до яких LTG було наказано з 1 лютого розірвати довгостроковий договір з "Білоруськалієм" про транзит його добрив через Литву, оскільки він не відповідає інтересам безпеки країни. Проте суд у квітні ухвалив рішення на користь литовської влади.

Литовський уряд 12 січня затвердив висновки перевіряючої угоди стратегічних підприємств комісії про те, що договір між Lietuvos gelezinkeliai та "Білоруськалієм", який мав діяти до кінця 2023 року, не відповідає інтересам нацбезпеки, тому з 1 лютого має бути розірваний.

Транзит добрив "Білоруськалія" – приблизно по 11 млн тонн на рік – від кордону з Білоруссю до Клайпедського порту здійснювався більше десяти років, він був припинений 1 лютого цього року на виконання санкцій США проти "Білоруськалію", що набули чинності 9 грудня минулого року у відповідь на військову агресію Росії проти України, зокрема з території Білорусі.

Після того, як ЄС у березні посилив секторальні санкції щодо постачання хлоркалію з Білорусі, фактично заборонивши цей імпорт, литовський прем'єр Інгріда Шимоніте сказала, що колишнє рішення уряду про припинення транзиту добрив "Білоруськалія" через країну більше не має значення.

У червні ЄС ввів персональні санкції щодо "Білоруськалію" та "Білоруської калійної компанії" (трейдер "Білоруськалія").