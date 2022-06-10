Starlink Ілона Маска почав доставку терміналів для звичайних українців

Українці, які попередньо замовили послугу Starlink, почали отримувати листи, в яких йдеться, що вони можуть завершити оплату сервісу та отримати термінал за своєю адресою.

В листі зазначається, що доставка можлива у більшості регіонів України, де не ведуться активні бойові дії, пише галузеве видання Mezha.Media.

"Зараз ми не можемо доставити в регіони позначені червоним на liveuamap, але можемо доставити Starlink по решті території України. Якщо ваша адреса доставки розташована в цих заборонених регіонах, переконайтеся, що ви можете вказати альтернативну адресу. Будь ласка, введіть дійсний український (+38) номер телефону та підтвердьте адресу доставки, але не оновлюйте свою адресу обслуговування під час підтвердження замовлення" – йдеться в листі від Starlink.

Видання зауважує, що супутниковий інтернет Starlink був вже деякий час доступний для замовлення з України, проте компанія не відправляла термінали.

На сайті Starlink поки що немає оновленої інформації щодо надання супутникового інтернету в Україні звичайним користувачам, проте термінал можна замовити, надіславши попередню оплату у розмірі $99. В листі від сервісу зазначається, що для отримання термінала потрібно заплатити решту – $500 разом з податками.

Надалі щомісячна абонентська плата за використання супутникового інтернету Starlink складає $120 на місяць, проте в листі вказано, що для українських користувачів перші 3 місяці будуть безплатними.

Як повідомлялося, у квітні компанія SpaceX Ілона Маска зареєструвала українське представництво Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн"). На початку червня Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора. Її внесли до Реєстру постачальників електронних комунікацій.