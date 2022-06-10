Контейнерний імпорт в Росію після вторгнення в Україну впав на 60%, – Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Постачання товарів до Росії морем суттєво впало після початку військового вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого.

Про це пише Bloomberg, передають Порти України.

Агентство нагадує, що провідні судноплавні лінії, такі як Maersk, CMA-CGM і Hapag-Lloyd, призупинили роботу з РФ невдовзі після початку російського вторгнення в Україну.

За підрахунками Bloomberg, середня кількість контейнеровозів у російських водах знизилася на 60% з листопадового піку.

Після повномасштабного вторгнення в Україну та подальших санкцій з країни вийшли сотні транснаціональних компаній, відтак росіянам довелося шукати сировину від альтернативних іноземних постачальників, а також шукати нові маршрути або лазівки, аби дістати товари.

США, союзники й партнери з перших днів вторгнення Росії в Україну запровадили жорсткі санкції та експортні обмеження для російської економіки.

Від суднозаходів до Росії відмовилися найбільші міжнародні оператори – MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag Lloyd та ONE.

Зокрема, Maersk у березні оголосила про повне припинення діяльності та продаж активів у Росії у світлі російської агресії проти України.