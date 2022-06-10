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Податкова служба засекретила інформацію про сплату ренти за користування надрами

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Податкова служба засекретила інформацію про сплату ренти за користування надрами
Державна податкова служба припинила публікувати дані про податкові платежі субʼєктів господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та які мають борги зі сплати ренти.

Як повідомили у Податковій службі у відповідь на запит видання NADRA.info, таке рішення пов’язано із запровадженням воєнного стану, хоча оприлюднення такої інформації передбачає Податковий кодекс.

У відповіді Податкової служби зазначається, що доступ до інформації про сплату податкових платежів субʼєктами природних монополій, субʼєктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та про субʼєктів господарювання, які мають податковий борг, обмежено на виконання постанови Кабміну №263 від 12 березня "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану".

"Розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди таким субʼєктам господарювання та шкода від надання такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні", – йдеться у відповіді Податкової служби.

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