"Медичні закупівлі України" відновлять створення закупівельної агенції повного циклу

ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) відновить створення закупівельного агентства повного циклу.

Про це повідомила в.о. гендиректора Олена Жужа в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Війна підтвердила наше бачення необхідності реалізувати концепцію закупівельного агентства повного циклу. Відновлено процес приєднання до нас складських та логістичних потужностей у рамках реорганізації іншого державного підприємства у сфері ведення МОЗ України", – сказала Жужа.

Вона зазначила, що з початком війни тимчасово постачання та розвезення зупинилися.

"Більшість логістичних компаній відмовлялися везти товари до місць активних бойових дій, у них немає можливості доїхати до окупованих територій. Але ми почали знаходити рішення, і зараз маємо активні маршрути тими територіями, які контролюються українською владою і де немає бойових дій", – сказала вона.