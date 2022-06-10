Німеччина має підстави зупинити "Північний потік-1", – ОГТСУ

Німеччина має підстави скасувати виключення із законодавства, надані "Північному потоку-1". Від зупинки цього газопроводу програє лише Росія.

Про це повідомив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"Німецький уряд виходив із того, що цей газогін мав сприяти розвитку конкурентного ринку, зміцнити енергетичну безпеку Європи тощо. Наразі ми бачимо, що підстав вважати, що "Північний потік-1" якось сприяє енергетичній безпеці Європи немає. Навпаки – Росія створила енергетичну кризу, росія зупинила постачання газу до ряду країн", – пояснює Макогон.

Як зазначається, від зупинки чи обмеження транзиту газу "Північним потоком-1" не постраждають європейські споживачі, адже поки Європа готується до відмови від російського газу, транспортувати ресурс до країн ЄС можна маршрутом через Україну, як це було до будівництва російських газопроводів.

Раніше повідомлялося, що "Оператор ГТС України" та НАК "Нафтогаз України" направили звернення до Міністерства економіки Німеччини та регулятора BNetzA про припинення наданих раніше винятків у законодавстві для газопроводу "Північний потік-1".