Німеччина змінила конституцію для виділення 100 мільярдів євро на переозброєння армії

Бундесрат – представницький орган федеральних земель Німеччини – у п'ятницю, 10 червня, двома третинами голосів схвалив зміни до Основного закону країни задля розширення фінансування Бундесверу. Депутати Бундестагу схвалили внесення змін минулого тижня.

Підтримані конституційні зміни регламентують питання залучення додаткових кредитних коштів для створення спеціального фонду Бундесверу, повідомляє Deutsche Welle.

Очікується, що завдяки цьому фонду фінансування німецької армії збільшиться на 100 мільярдів євро, що вже невдовзі призведе до великомасштабного замовлення озброєнь.

Зміни до конституції країни були необхідні, оскільки її чинна редакція містила обмеження на здійснення нових запозичень на рівні 0,35% від розміру номінального ВВП. Оскільки для фонду залучатимуться кредити, змінами до конституції спецфонд Бундесверу виведено за рамки цього обмеження.

Як повідомлялося, з ініціативою масштабної модернізації Бундесверу за рахунок спецфонду обсягом у 100 мільярдів євро 27 лютого, через кілька днів після нападу Росії на Україну, виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ці кошти планується витратити насамперед для закупівлі нових літаків, гелікоптерів, кораблів, танків та боєприпасів.

Минулого року оборонний бюджет ФРН становив 47 млрд євро, що, за даними НАТО, відповідає приблизно 1,5% ВВП країни. Починаючи з нинішнього року уряд планує витрачати на оборону не менше 50 млрд євро на рік.

Окрім цього, за кошти спецфонду фінансуватимуться великі багаторічні проекти, як, наприклад, оснащення бундесверу американськими винищувачами-бомбардувальниками F35, а також участь Німеччини у програмі НАТО з ядерного стримування.