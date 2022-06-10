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Шмигаль анонсував 8 грантових програм для бізнесу в умовах війни

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Шмигаль анонсував 8 грантових програм для бізнесу в умовах війни
Кабінет міністрів запустить 8 програм, спрямованих на підтримку бізнесу та створення нових робочих місць.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання Кабміну, інформує пресслужба уряду.

"Уряд на дорученні Президента України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни, допоможе нашій економіці вистояти та стане фундаментом для післявоєнного відновлення", – сказав Шмигаль.

"Всього це 8 програм, спрямованих на створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних. Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу, підтримка українських виробників, будівництво нової інфраструктури", – додав прем’єр.

За його словами, зокрема буде запущено 6 різних програм безповоротної грантової підтримки малого й середнього бізнесу:

  • безповоротні мікрогранти на створення власного бізнесу. Заявки на їх отримання будуть подаватися через "Дію" у бізнес-плані, які мають затвердити незалежні оцінювачі-підприємці;
  • безповоротні гранти на придбання обладнання для переробних підприємств, зокрема, у галузі деревообробки, меблевого виробництва, виробництва одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, агропереробки тощо;
  • програма часткової компенсації вартості теплиць в агросекторі, якою передбачено будівництво до 3 тисяч теплиць площею до 2 га;
  • гранти на висадку нових фруктових і ягідних садів, які мають дозволити створити нові насадження на площах до 10 тисяч гектарів;
  • фінансування новостворених українських технологічних стартапів через викуп частки в них Українським фондом підтримки стартапів, бюджет цієї програми – 10 млрд грн на рік.
  • гранти на оплату ІТ-освіти для 60 тисяч українців, які бажають отримати кваліфікацію junior developer або графічний дизайнер, або іншу технічну спеціальність.

"Загалом ці шість грантових програм можуть стати справжнім драйвером зростання для економіки. Це ставка на малий і середній бізнес. Це мотивація для людей залишатися і працювати в Україні. Працювати задля нашої перемоги зараз, а також для розбудови сильної України в майбутньому", – зазначив Шмигаль.

Топ коментарі

  • Skido Skido
    гранти на оплату ІТ-освіти для 60 тисяч українців, які бажають отримати кваліфікацію junior developer або графічний дизайнер, або іншу технічну спеціальність.

    Оце так дерибан )))
    Джунів на ринку повно. Бери 10 за ціною двох. Тільки вони в такій кількості нікому не потрібні
  • Ігор Чушак
    він що тролить ? чи його взяли в кварал 95 на випробувальний термін:?
  • Сергей Лазарев 5cb3d9e8
    Это больше похоже на хаос в экономике и непонимании всей катастрофы на рынке труда. На каждую вакансию на Work'e смотрит по 30 человек, на it бывало до 10 доходило. Ситуация просто аховая. Нахрена курсы для 60 тыс гребцов? Или они такие сидят "Вот средняя зп джуна 500 доляров и по нашим расчетам, если 60 тыс будут получат 500 доляров, то мы получим прирост в экономике в 30 мильйонов доляров. Ого, крута". Скорее чисто бабосик попилить на грантах и не более, а там как будет.
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