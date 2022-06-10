Шмигаль анонсував 8 грантових програм для бізнесу в умовах війни

Кабінет міністрів запустить 8 програм, спрямованих на підтримку бізнесу та створення нових робочих місць.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання Кабміну, інформує пресслужба уряду.

"Уряд на дорученні Президента України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни, допоможе нашій економіці вистояти та стане фундаментом для післявоєнного відновлення", – сказав Шмигаль.

"Всього це 8 програм, спрямованих на створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних. Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу, підтримка українських виробників, будівництво нової інфраструктури", – додав прем’єр.

За його словами, зокрема буде запущено 6 різних програм безповоротної грантової підтримки малого й середнього бізнесу:

безповоротні мікрогранти на створення власного бізнесу. Заявки на їх отримання будуть подаватися через "Дію" у бізнес-плані, які мають затвердити незалежні оцінювачі-підприємці;

безповоротні гранти на придбання обладнання для переробних підприємств, зокрема, у галузі деревообробки, меблевого виробництва, виробництва одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, агропереробки тощо;

програма часткової компенсації вартості теплиць в агросекторі, якою передбачено будівництво до 3 тисяч теплиць площею до 2 га;

гранти на висадку нових фруктових і ягідних садів, які мають дозволити створити нові насадження на площах до 10 тисяч гектарів;

фінансування новостворених українських технологічних стартапів через викуп частки в них Українським фондом підтримки стартапів, бюджет цієї програми – 10 млрд грн на рік.

гранти на оплату ІТ-освіти для 60 тисяч українців, які бажають отримати кваліфікацію junior developer або графічний дизайнер, або іншу технічну спеціальність.

"Загалом ці шість грантових програм можуть стати справжнім драйвером зростання для економіки. Це ставка на малий і середній бізнес. Це мотивація для людей залишатися і працювати в Україні. Працювати задля нашої перемоги зараз, а також для розбудови сильної України в майбутньому", – зазначив Шмигаль.