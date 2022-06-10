Кабмін запустив експеримент із оформлення паспортів українцям, які перебувають за кордоном

Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт щодо оформлення паспорта громадянина та закордонного паспорта українцям, які перебувають за межами України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Запроваджено експериментальний проєкт щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України. Затверджено Порядок реалізації такого експериментального проєкту", – написав Мельничук.

Раніше повідомлялося, що Державна міграційна служба запустила експериментальний проєкт оформлення ID-картки та закордонного паспорта одночасно.