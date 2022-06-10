Кабмін призначив керівництво Держводагентства

Кабінет міністрів на своєму засіданні у п’ятницю, 1 червня, призначив голову Державного агентства водних ресурсів та двох його заступників.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, головою Держводагентства призначено Олексія Кузьменкова. З липня минулого року він обіймав посаду першого заступника – тимчасово виконуючого обов'язки голови цього агентства, після того, як помер його попередній очільник Валентин Шліхта.

Крім того, Кабмін призначив заступникам голови Держводагентства Ігоря Гопчака та Наталію Латиш (перший заступник).