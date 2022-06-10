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Німеччина за чотири місяці збільшила обсяги імпорту з Росії на 60%, – посол

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Німеччина за чотири місяці збільшила обсяги імпорту з Росії на 60%, – посол
Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернув увагу на те, що протягом останніх місяців Німеччина збільшила обсяги імпорту з Росії.

Так, Мельник у Twitter опублікував дані Східного комітету німецької економіки, передає Європейська правда.

"Це божевілля. Незважаючи на російську загарбницьку війну, Німеччина в січні-квітні 2022 року збільшила імпорт з Росії на 60% (!) і перерахувала Москві майже на 6 млрд євро більше (у порівнянні з даними за аналогічний період минулого року, – ред.). При цьому торгівля України з Німеччиною впала на 11%", – зауважив посол.

Також, згідно з даними, німецький експорт до Росії впав на понад 26%. Російсько-німецький товарообіг в цілому зріс на понад 20%.

Топ коментарі

  • Dima30
    Це було відомо завжди,ще з 14року вони із зброї нам нічого непродавали.Питання в іншому чому своє не виробляли?
    Великобританія під час другої світової війни була кожного дня під бомбордуваннями люфтвафе але військова промисловість працювала день та ніч забезпечуючи фронт проти гітлерівців!
  • valera ivolgov
    НІМЕЧЧИНА ЦЕ СПОНСОР -

  • Igor Klymchuk
    У Британії була промисловість. А в України асфальт, житлові та офісні комплекси, поля під зернові та рапс. Усьо, більше ні в що гроші не вкладали ь.
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