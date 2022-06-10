ЄБРР дозволив направити 50 мільйонів євро кредиту на підтримку ліквідності "Укрзалізниці"

Європейський банк реконструкції та розвитку змінює призначення 50 млн євро із раніше наданого кредиту для АТ "Укрзалізниця" з метою забезпечення ліквідності компанії на час війни.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, ця підтримка є частиною загального обсягу 1 млрд євро, яку ЄБРР планує надати Україні цього року разом із донорами та партнерами.

Новий кредит було підписано на віртуальній церемонії президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо, міністром фінансів України Сергієм Марченком та головою правління "Укрзалізниці" Олександром Камишіним.

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Марченко наголосив, що зазначена угода дозволить забезпечити належне фінансування потреб "Укрзалізниці" для підтримки руху поїздів в умовах протистояння України російському вторгненню.

Як зазначається у повідомленні, ЄБРР раніше погодився надати "Укрзалізниці" кредит 150 млн євро на модернізацію та електрифікацію однієї ділянки з майже 20 тис. км залізничних колій у країні, а також відповідної інфраструктури. Кошти цього первісного кредиту поки що не використані.

При цьому посилення війна Росії проти Украни спричинилв невідкладні потреби в ліквідності залізничного підприємства, для чого було прийнято рішення про зміну призначення кредитних коштів.

ЄБРР також пообіцяв інвестувати цього року 1 млрд євро для підтримки української економіки у співпраці з донорами та партнерами.

З метою задоволення найбільш невідкладних потреб української економіки ЄБРР визначив п'ять пріоритетних галузей: торгове фінансування, енергетична безпека, життєво важлива інфраструктура, продовольча безпека (забезпечення через банки ліквідності для фермерів на весняну посівну кампанію, а також для сільськогосподарських компаній та продуктових рітейлерів) фармацевтичних фірм.

Інвестиції у всі ці сфери передбачатимуть розподіл ризиків із партнерами.

Як повідомлялося, ЄБРР має намір інвестувати $1 млрд у 2022 році та готовий профінансувати "Нафтогаз".

Також ЄБРР реалізує спеціальну консультаційну програму для українських малих та середніх підприємств (МСП), переміщених із зони конфлікту, щоб підтримати їх консультаціями щодо розвитку нового бізнесу, залучення нових клієнтів.