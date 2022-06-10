Україна отримає від німецького KfW 7,4 мільйона євро на пільгові кредити для малого бізнесу

На засіданні уряду 10 червня було схвалено рішення про залучення кредиту та гранту від Кредитної установи для відбудови (KfW) для реалізації проєкту "Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор (Фонд розвитку підприємництва III та IV)".

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Для реалізації цього проєкту через Кредитну установу для відбудови (KfW) будуть залучені кредитні (7 млн євро) та грантові (0,4 млн євро) кошти для рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України.

Кабінет міністрів уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка підписати Угоду про кредит та грант між Кабміном та KfW, Франкфурт-на-Майні (KfW), та Фондом розвитку підприємництва.

Кредит залучається на 30 років з 10-річним пільговим періодом за ставкою 2% річних.

Дані кошти буде спрямовано через Фонд розвитку підприємництва на підвищення рівня доступу малих та середніх підприємств до пільгових кредитних ресурсів для впровадження енергоефективних заходів.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від державного банку уряду ФРН Кредитної установи для відбудови (KfW) кредит у 150 млн євро.