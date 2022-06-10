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Франція готова долучитись до зняття блокади Одеського порту

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Франція готова долучитись до зняття блокади Одеського порту
Єлисейський палац заявив, що Франція готова долучитись до операції зі зняття блокади порту в Одесі та вивезення звідти українського зерна.

Про це повідомляє BFMTV, передає Європейська правда.

"Ми відкриті для сторін з тим, щоб відбулася операція, яка дозволить отримати цілковито безпечний доступ до Одеського порту, тобто надасть змогу суднам пройти попри те, що море заміноване", – повідомив радник президента Франції.

Раніше в Єлисейському палаці наголосили, що Франція бажає, щоб Україна вийшла переможцем у війні з Росією – так там прокоментували критику на адресу президента Емманюеля Макрона за його слова, що Росію не можна "принижувати".

"Як уже мав нагоду сказати президент (Макрон, – ред.), ми бажаємо Україні перемоги. Ми прагнемо відновлення територіальної цілісності України. Ми хочемо, щоб цей конфлікт, війна Росії проти України припинилася якнайшвидше", – додали в офісі Макрона.

Ранішше повідомлялося, що Європейська Комісія у межах плану заходів створення "Шляхів солідарності", офіційно запустила Платформу Україна-ЄС, для зв’язків з бізнесом – EU-Ukraine business matchmaking platform.

До того Євросоюз скасував мита для українського експорту. 

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