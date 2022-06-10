Уряд унормував виплату пенсій на територіях, де тривають бойові дії

Кабінет міністрів України унормував питання щодо виплат пенсій та інших соціальних виплат на територіях, де не провадиться діяльність АТ "Ощадбанк" та інших банківських установ.

Відповідна постанова ухвалена 10 червня на засіданні уряду за поданням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про виплати у межах територіальних громад, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій, або таких, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Мешканцям таких територій виплати здійснюватимуться через АТ "Укрпошта". Пенсії й інші соцвиплати виплачуватимуть з урахуванням технічної можливості та пріоритетності забезпечення безпеки життя і здоров’я працівників та клієнтів.

Раніше уряд ухвалив рішення, яке передбачає, що пенсіонерам, які отримували пенсії не на банківські картки, а за місцем проживання, і залишилися на територіях, куди наразі "Укрпошта" не може технічно доставляти пенсію, вся сума зараховуватиметься на рахунки, відкриті в "Ощадбанку".