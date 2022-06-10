Уряд унормував виплату пенсій на територіях, де тривають бойові дії
Відповідна постанова ухвалена 10 червня на засіданні уряду за поданням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Йдеться про виплати у межах територіальних громад, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій, або таких, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).
Мешканцям таких територій виплати здійснюватимуться через АТ "Укрпошта". Пенсії й інші соцвиплати виплачуватимуть з урахуванням технічної можливості та пріоритетності забезпечення безпеки життя і здоров’я працівників та клієнтів.
Раніше уряд ухвалив рішення, яке передбачає, що пенсіонерам, які отримували пенсії не на банківські картки, а за місцем проживання, і залишилися на територіях, куди наразі "Укрпошта" не може технічно доставляти пенсію, вся сума зараховуватиметься на рахунки, відкриті в "Ощадбанку".