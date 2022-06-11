Нацбанк зменшив продаж валюти за тиждень до $775 мільйонів

Обсяг продажу валюти Національним банком з 6 по 10 червня зменшився до $774,9 млн з $826,5 млн тижнем раніше.

Згідно з даними регулятора, за минулий тиждень він придбав всього $6,6 млн.



Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб підвищити привабливість гривні та знизити тиск на міжнародні резерви країни.



Раніше з 21 травня Нацбанк скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. До цього стеля такого курсу складала зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$1. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара.



Крім того, Нацбанк знизив вдвічі стелю переведення в готівку гривневих карт за кордоном – до еквівалента 50 тис. грн на місяць.



В результаті багато власників гривневих карток за кордоном в очікуванні значного зростання курсу збільшили операції з конвертації гривні, і два тижні тому тижнева інтервенція Нацбанку підскочила до рекордних $1,43 млрд.



Всього з початку року по 10 червня Нацбанк придбав на ринку $1,83 млрд та 110,97 млн євро, а продав $10,16 млрд та 1,78 млрд євро.



У тому числі з початку війни купівля валюти склала $1,17 млрд та 110,97 млн євро, а продаж $7,39 млрд 1,78 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 червня становили $25,1 млрд, що на 7% менше, ніж на початок травня ($26,94 млрд).