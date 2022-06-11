У РФ заморозили проєкт цифрового паспорту через фінансову кризу та брак компонентів

Мінцифри РФ заморозило проєкт видачі цифрових паспортів на невизначений термін після вторгнення в Україну. Наразі в російському уряді мають сумніви, що проєкт окупиться і для нього вистачить пластику та чіпів.

Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на джерела.

Зазначається, що видачу цифрових паспортів у вигляді смарт-карти та додатка з QR-кодом планувалося розпочати на початку 2023 року в трьох регіонах РФ. Крім паспортних даних, на цифровий документ містив би відбитки пальців, дані посвідчення водія та електронний підпис.

Однак після вторгнення РФ в Україну його вирішили заморозити на невизначений термін, каже співрозмовник видання в Мінцифри та джерело, яке брало участь у розробці проєкту. Ще два джерела підтвердили цю інформацію – близьке до уряду та близьке до московської мерії: за їхніми словами, в уряді цей проєкт зараз "не в пріоритеті" та в поточних умовах "усім трохи не до того".

Джерело Forbes розповіло, що від електронного паспорта вирішили відмовитися зокрема "з фінансових причин". На початковому етапі планувалося видати щонайменше 100 тис. паспортів нового зразка. Ціна цифрового паспорта становила б 1000 рублів, тоді як паперовий коштує 300 рублів.



"Це викликало б великий резонанс у суспільстві: якщо жителі Москви могли б собі дозволити такі витрати, то в регіонах не стали б стільки платити з огляду на те, що практична користь від такого паспорта є неочевидною", – зазначив співрозмовник видання. За його словами, після початку повномасштабної війни в Україні стало зрозуміло, що "платити за цей паспорт майже ніхто не буде через кризу".

Ще одна причина заморозки цифрового паспорта – дефіцит матеріалів для електронних носіїв, вважає джерело Forbes. Для виробництва пластикових карток зараз не вистачає пластику та чіпів.