У Франції почалося розслідування щодо суперяхти, яка може належати очільнику "Роснєфті"
Про це повідомляє RFI.
Яхта вартістю понад 120 млн євро була заблокована французькою владою 28 лютого як актив підсанкційного російського мільярдера і підозрюється в спробі залишити європейські води, щоб уникнути санкцій.
Блокування є тимчасовим адміністративним заходом, що не дозволяє власникам користуватися активами та отримувати від них прибуток, однак не призводить до конфіскації чи продажу.
Розслідування, розпочате щодо Amore-Vero, може призвести до конфіскації яхти. Якщо буде відповідне рішення суду, продаж суперяхти з аукціону може дати скарбниці французької держави кілька десятків мільйонів євро.
У ніч із 2 на 3 березня у французьких митників виникла підозра, що судно збиралося залишити європейські води, щоб уникнути санкцій.
Спочатку на яхті планувалися ремонтні роботи, які мали тривати до 1 квітня. Проте безпосередньо після блокування яхта почала терміново планувати відплиття. Після багатогодинної перевірки на верфі міста Ла-Сьота яхту було затримано.
Газета Le Monde пише, що спроба вивести яхту з-під дії блокуючих заходів карається п'ятьма роками позбавлення волі, штрафом у розмірі не менше вартості майна та конфіскацією предмета правопорушення.
Якщо справа справді призведе до судового розгляду та обвинувального вироку, продаж Amore-Vero з торгів стане першим випадком судової конфіскації власності підсанкціональної особи з моменту введення санкцій Євросоюзом.
Слідство має довести, що Amore-Vero справді належить Ігорю Сечину. У пресрелізі міністерства економіки, що повідомляє про затримання яхти, йдеться, що судно "належить компанії, основним акціонером якої є Ігор Сечин".
"Роснефть", відповідаючи на запитання журналістів Центру з розслідування корупції та організованої злочинності (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), заявила, що "Ігор Сечин не володіє якоюсь компанією, яка володіє яхтою Amore-Vero".