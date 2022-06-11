Потік на виїзд з України знову перевищив потік на в'їзд, – Держприкордонслужба

Кількість тих, хто виїжджає з України через західний її кордон після місячної перерви, знову почала перевищувати кількість в'їжджаючих, але поки що всього на кілька сотень людей.

Про це свідчать дані прикордонних відомств України та Польщі, передає Інтерфакс-Україна.



Згідно з інформацією українських прикордонників, 10 червня Україну, як і на день раніше, залишило більше 38 тис. осіб, тоді як кількість прибулих до країни становила 38 тис. порівняно з 37 тис. напередодні.



За даними прикордонної служби Польщі, 10 червня з країни в Україну в'їхало 24,6 тис. у порівнянні з 23,8 тис. днем раніше, у зворотному напрямку потік склав 24,7 тис. проти 25,2 тис. напередодні.



Як повідомлялося, потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий приток в Україну за ці дні склав близько 188 тис. осіб, що повернуло показник чистого відтоку з початку війни на рівень кінця березня.



Загалом з початку війни до Польщі в'їхало з України 3,97 млн осіб, а виїхало у зворотному напрямку – 1,99 млн.



За даними УВКБ ООН на 13:00 9 червня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 7,36 млн осіб, з них до Польщі 3,86 млн, Росію – 1,13 млн, Угорщину – 741,5 тис., Румунію – 622,9 тис., Молдову – 494,4 тис., Словаччину – 487,15 тис., Білорусь – 16,65 тис.



Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 9 червня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,38 млн осіб.