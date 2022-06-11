Потік на виїзд з України знову перевищив потік на в'їзд, – Держприкордонслужба
Про це свідчать дані прикордонних відомств України та Польщі, передає Інтерфакс-Україна.
Згідно з інформацією українських прикордонників, 10 червня Україну, як і на день раніше, залишило більше 38 тис. осіб, тоді як кількість прибулих до країни становила 38 тис. порівняно з 37 тис. напередодні.
За даними прикордонної служби Польщі, 10 червня з країни в Україну в'їхало 24,6 тис. у порівнянні з 23,8 тис. днем раніше, у зворотному напрямку потік склав 24,7 тис. проти 25,2 тис. напередодні.
Як повідомлялося, потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий приток в Україну за ці дні склав близько 188 тис. осіб, що повернуло показник чистого відтоку з початку війни на рівень кінця березня.
Загалом з початку війни до Польщі в'їхало з України 3,97 млн осіб, а виїхало у зворотному напрямку – 1,99 млн.
За даними УВКБ ООН на 13:00 9 червня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 7,36 млн осіб, з них до Польщі 3,86 млн, Росію – 1,13 млн, Угорщину – 741,5 тис., Румунію – 622,9 тис., Молдову – 494,4 тис., Словаччину – 487,15 тис., Білорусь – 16,65 тис.
Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 9 червня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,38 млн осіб.