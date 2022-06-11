Шмигаль доручив міністерствам пришвидшити впровадження по всій країні системи для призначення та перевірки соцвиплат

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам пришвидшити необхідні процедури, щоб почати поетапне впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери вже цього року.

Про це він повідомив у Telegram за результатами наради з Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінреінтеграції, Мінветеранів й іншими міністерствами та відомствами.

Очільник уряду наголосив, що отримання соціальних послуг в Україні має стати зразком швидкого, якісного й доступного сервісу.

"Проєкт системи вже зарекомендував себе у пілотних областях. Процес оформлення соціальної допомоги, субсидії, виплат, пенсійного посвідчення або статусу ВПО має займати мінімум часу, а нарахування коштів – бути справедливим для всіх категорій громадян", – підкреслив Шмигаль.

Він додав, що це стало особливо актуальним зараз, під час війни.

Мінімум бюрократії та максимальна користь для людей – таку мету ставить уряд. Тож дав завдання міністерствам пришвидшити необхідні процедури, щоб почати поетапне впровадження ЄІССС вже цього року", – підсумував прем’єр.

Як повідомлялося, раніше в Мінсоцполітики прогнозували, що запровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) зменшить витрати на утримання органів соціального захисту населення на понад 6 млрд грн на рік.

Також очікується, що ЄІССС забезпечить повну верифікацію соціальних виплат, дозволить уникнути існування "двійників" та "мертвих душ" у централізованій системі шляхом здійснення перевірки достовірності даних, поданих заявником ще на стадії опрацювання заяви. Разом з запровадженням електронного документообігу це може дозволити заощадити ще мінімум 5 млрд грн на рік.

Основою ЄІССС є Єдиний соціальний реєстр (ЄСР), в якому сконцентрована інформація про кожного, хто має право, отримує чи колись отримував будь-який вид державної соціальної підтримки.

Пілотний проєкт впровадження ЄІССС був запущений 1 лютого в Житомирській та Рівненській областях.