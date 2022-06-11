Новини

Шмигаль доручив міністерствам пришвидшити впровадження по всій країні системи для призначення та перевірки соцвиплат

3820
Шмигаль доручив міністерствам пришвидшити впровадження по всій країні системи для призначення та перевірки соцвиплат
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам пришвидшити необхідні процедури, щоб почати поетапне впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери вже цього року.

Про це він повідомив у Telegram за результатами наради з Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінреінтеграції, Мінветеранів й іншими міністерствами та відомствами.

Очільник уряду наголосив, що отримання соціальних послуг в Україні має стати зразком швидкого, якісного й доступного сервісу.

"Проєкт системи вже зарекомендував себе у пілотних областях. Процес оформлення соціальної допомоги, субсидії, виплат, пенсійного посвідчення або статусу ВПО має займати мінімум часу, а нарахування коштів – бути справедливим для всіх категорій громадян", – підкреслив Шмигаль.

Він додав, що це стало особливо актуальним зараз, під час війни.

Мінімум бюрократії та максимальна користь для людей – таку мету ставить уряд. Тож дав завдання міністерствам пришвидшити необхідні процедури, щоб почати поетапне впровадження ЄІССС вже цього року", – підсумував прем’єр.

Як повідомлялося, раніше в Мінсоцполітики прогнозували, що запровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) зменшить витрати на утримання органів соціального захисту населення на понад 6 млрд грн на рік.

Також очікується, що ЄІССС забезпечить повну верифікацію соціальних виплат, дозволить уникнути існування "двійників" та "мертвих душ" у централізованій системі шляхом здійснення перевірки достовірності даних, поданих заявником ще на стадії опрацювання заяви. Разом з запровадженням електронного документообігу це може дозволити заощадити ще мінімум 5 млрд грн на рік.

Основою ЄІССС є Єдиний соціальний реєстр (ЄСР), в якому сконцентрована інформація про кожного, хто має право, отримує чи колись отримував будь-який вид державної соціальної підтримки.

Пілотний проєкт впровадження ЄІССС був запущений 1 лютого в Житомирській та Рівненській областях.

ТОП-новини

всі новини