Президентка Єврокомісії заявила про необхідність посилити українське законодавство щодо боротьби з корупцією

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність посилити українське законодавство щодо боротьби з корупцією.

Про це вона заявила на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Звичайно, ще залишається робота. Я хочу, щоб ви правильно мене зрозуміли. Україна зараз у війні. І ви зараз зосереджуєте всі свої зусилля, і вся наша підтримка йде на те, щоб подолати цю страшну війну. За допомогою відновлення ми хочемо подивитися, як ми рухатимемося далі в майбутньому: наприклад, ви багато зробили для забезпечення верховенства права, необхідно також ще додатково посилити законодавство, що стосується боротьби з корупцією та забезпечити ще краще функціонування адміністрації, щоб створити необхідні умови для боротьби з корупцією, забезпечення належної роботи бізнесу", – сказала вона



За її словами, це добрі результати, які треба посилити.



Фон дер Ляєн наголосила на необхідності за допомогою платформи з відновлення України створити спільний напрямок руху, мати чітку дорожню карту, як синхронізувати спільну роботу над відновленням України, щоб допомогти країні піднятися з руїн.



"Цей має бути процес, який має повністю вести Україна. Європейська комісія має величезний досвід, як керувати такими ситуаціями та керувати інвестиціями, які вкладаються в реформи", –додала вона.



Президентка Єврокомісії наголосила, що ЄС хоче направити інвестиції та забезпечити виконання реформи, щоб це покращило життя українців, щоб мати можливість відновити Україну, зробити її привабливою для інвестицій, щоб Україна створила привабливі умови для ведення бізнесу та могла за допомогою цього рухатися у напрямку ЄС.