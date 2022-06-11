Зв’язок між Запорізькою АЕС та МАГАТЕ відновили
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
"Завдяки спільним зусиллям НАЕК "Енергоатом" та компанії Водафон у п‘ятницю, 10 червня 2022 року, був відновлений зв'язок між серверами ЗАЕС із контролю за ядерним матеріалом та МАГАТЕ", – йдеться у повідомленні.
У компанії нагадали, що зв’язок було втрачено 30 травня, коли російські окупанти відключили в Енергодарі мобільний оператор Vodafone – саме із цим оператором МАГАТЕ має контракт на передачу даних.
"Однак всі дані за цей період були збережені на захищених серверах ЗАЕС і безпосередньо після поновлення зв‘язку їх передали до МАГАТЕ. Про що від Агентства надійшло відповідне повідомлення", – уточнили в "Енергоатомі".
Зазначається, що саме відсутність у МАГАТЕ цих даних та неможливість їх отримати у звичний спосіб гендиректор Агентства Рафаель Маріано Гроссі називав основною причиною необхідності персонально відвідати ЗАЕС.
"Спільними зусиллями "Енергоатома" та Водафону цю проблему вирішено", – підсумували у компанії.
Як повідомлялося, ЗАЕС залишається окупованою військами РФ із 4 березня.