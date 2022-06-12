Україна з початку року через війну скоротила виробництво металопродукції на 53%

Українські металургійні підприємства у січні-травні 2022 року скоротили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 52,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 3,79 млн тонн.

Пр це йдеться в інформації об'єднання "Укрметалургпром", передає Інтерфакс-Україна.

За перші п'ять місяців року виплавка сталі знизилася на 52,8% – до 4,24 млн тонн, чавуну – на 53,3%, до 4,15 млн тонн.

Раніше повыдомлялося, що Україна в першому кварталы скоротила виробництво загального прокату на 34,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 3,12 млн тонн, сталі – на 31,2%, до 3,64 млн тонн, чавуну – на 34,1%, до 3,5 млн тонн.

Також повідомлялося, що Україна станом на 24 лютого 2022 року за неповні два місяці поточного року скоротила виробництво загального прокату на 9,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,86 млн тонн, стали на 8,2% – до 3,23 млн тонн, чавуну – на 10,7%, до 3,13 млн тонн.

Тоді пояснювалося, що у зв'язку з військовою агресією РФ усі метпідприємства країни зупинено та переведено в режим "гарячої консервації".

Україна в січні 2022 року наростила виробництво загального прокату на 0,5% порівняно з січнем 2021 року – до 1,67 млн тонн, сталі – на 0,9%, до 1,86 млн тонн, але знизила чавуну – на 1,8%, до 1,79 млн тонн.

За 2021 рік вироблено 21,17 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,37 млн тонн сталі (103,6%), 19,08 млн тонн прокату (103,5%).

Раніше повідомлялося, що металургійні підприємства України у квітні знизили виробництво сталі в 7,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 250 тис. тонн.