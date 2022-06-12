Два пункти пропуску на українсько-польському кордоні пропускатимуть вантажівки до 7,5 тонн

Пункти пропуску на українсько-польському кордоні "Устилуг" та "Грушів" пропускатимуть вантажівки до 7,5 тонн.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Аби розвантажити окремі пункти пропуску, "Устилуг" розпочне пропуск вантажівок 13 червня о 01:00, "Грушів" – 15 червня о 08:00.

Проєкт триватиме шість місяців.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз виділить фінансування для реконструкції пунктів пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" на українсько-румунському кордоні.

Також Україна та Польща в рамках проєкту "Відкритий кордон" домовилися впродовж наступних тижнів збільшити пропускну спроможність на пункті пропуску "Краковець – Корчова" щонайменше на 50%.