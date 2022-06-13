Заборона на ввезення російських ліків не спричинить дефіциту в аптеках, – МОЗ

Ухвалений закон про обмеження чи скасування реєстрації на лікарські засоби, хоча б один етап вироблення яких відбувався в Росії чи Білорусі, не спричинить дефіциту препаратів в аптеках.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда

"Закон про обмеження обігу ліків, виготовлених у Росії та Білорусі, спрямований на зниження рівня податків, що надходять до бюджетів цих країн та фактично фінансують війну. Тобто він здебільшого стосується бізнесу й точно не покликаний знизити якість лікування і життя українських пацієнтів", – пояснив Комаріда.

Так, не обмежуватиметься обіг інноваційних лікарських засобів та біоподібних препаратів, наприклад, інсуліну.

"Варто зазначити, що українці не отримують препарати російського виробництва вже давно. Тому дефіциту ліків ми не очікуємо, навіть навпаки: я впевнений, що нове законодавство стимулюватиме українських виробників до виготовлення нових препаратів. Щодо будь-яких спекуляцій чи маніпуляцій, що стосуються виправдання наявності генеричних ліків, виготовлених у Росії, в українських аптеках – то на них слід реагувати жорстко", – відзначив перший заступник міністра.

Окрім того, Міністерство винесло критерії для скасування реєстрації ліків, виготовлених у Росії чи Білорусі, на громадське обговорення та готове працювати з усіма зауваженнями.

Раніше повідомлялося, що під гаслом боротьби з російськими ліками можуть бути заборонені препарати 13 компаній з Європейського Союзу, Великої Британії та США.

На початку травня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до закону "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь".