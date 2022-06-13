Зеленський очікує на торговельні послаблення для України ще від чотирьох країн

Президент Володимир Зеленський заявив про продовження роботи над полегшенням доступу українських товарів на світові ринки.

Про це він повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні.

"Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на всі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії", – зазначив глава держави.

Також він додав, що 12 червня розпочалася міністерська конференція членів Світової організації торгівлі.

Перед її початком представники 57 держав зібралися на спеціальний захід солідарності з Україною, і я вдячний їм – кожному і кожній – за це. А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємось, зокрема, і строки ухвалення рішення про торговельні послаблення для України ще від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 24 травня Рада Європейського Союзу затвердила рішення про тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні преференції щодо певних українських товарів. Рішення буде діяти протягом одного року.