Польща відгородилась від Білорусі 140-кілометровою стіною

У Польщі будівельники завершили спорудження 140-кілометрового відрізка загородження на кордоні з Білоруссю і вже розпочалася здача в експлуатацію перших ділянок "стіни".

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у Twitter, передає Укрінформ.

"Перші ділянки збудованого загородження на кордоні віддано до експлуатації. Триває прийом решти ділянок. Прольоти вже розташовані на ділянці довжиною 140 км", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями розпочнеться встановлення електронного обладнання цього загородження.

Наадаємо, що над будівництвом стіни працюють відразу дві будівельні компанії, вони розпочали роботу з чотирьох різних локацій. У висоту конструкція сягатиме 5,5 метрів, вона протягнеться на 180 км. Вартість проєкту становить $394 млн. Очікується, що будівництво завершиться до червня 2022 року.

У вересні 2021 року Литва розпочала будівництво паркану з колючим дротом на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти в'їзду нелегальних мігрантів до ЄС.