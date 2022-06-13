Ердоган планує обговорити із Зеленським та Путіним питання коридору експорту зерна з України, – ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував переговори з українським та російським президентами Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним щодо експортного коридору зерна.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu у Twitter.



"Президент Туреччини Ердоган заявив, що обговорить питання експортного коридору зерна з російськими та українськими колегами наступного тижня", – йдеться у повідомленні.

Раніше посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що РФ вивозить вкрадене на окупованих територіях України зерно в Туреччину через російські порти, видаючи його за російське за допомогою підроблених документів. Також він нагадав, що Україна передала Туреччині перелік суден, які використовуються для нелегального вивозу краденого зерна, зокрема в порти Туреччини. "Офіційна Анкара взяла це до уваги і пообіцяла докладно опрацювати", – сказав Боднар.

Як повідомлялося, 8 червня в Анкарі відбулася організована владою Туреччини зустріч, присвячена розблокуванню експорту зерна з українських портів, за участі голови російського МЗС Сєргєя Лаврова.

Водночас на початку тижня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу на цю зустріч не запрошували.