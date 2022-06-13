Ціни на бензин у Чехії досягли історичного максимуму

Ціни на бензин на автозаправних станціях у Чехії досягли історичного максимуму. Про це свідчать дані компанії CCS, пише Angi.

Про це свідчать дані компанії CCS, передає галузеве видання enkorr.

Зазначається, що вартість одного літра бензину в країні наразі в середньому становить 47,31 крони (близько $2,06). Середня ціна на дизельне пальне – 46,53 крони (приблизно $2).

Рік тому вартість літра бензину в Чехії становила в середньому на 16,79 крони менше, а літр дизельного пального – на 20,53 крони менше, ніж на піку зростання цін на пальне в країні.

Як повідомлялося, вартість бензину в Нідерландах також досягла нового рекорду через здорожчання нафти.