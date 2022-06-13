Суд арештував сотні вагонів родини ексміністра оборони Лебедєва вартістю 650 мільйонів

Прокуратура заарештувала та передала Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури під час розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини експосадовця, якого оголошено у розшук за державну зраду", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за даними слідства, на території України здійснюють свою діяльність ряд підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина колишнього міністра оборони України (2012-2014 роках). Зазначимо, що в ці роки цю посаду обіймав Павло Лебедєв. Компанії займаються поставками та реалізацією товарів на території РФ, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.

Крім того, накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об’єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та привласнення майна (ч. 3 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 191 КК України) здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві, за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.