"Приватбанк" відновив роботу відділення у Бучі

Державний "Приватбанк" продовжує відновлювати роботу мережі у містечках, які найбільше постраждали на війни. На Київщині вже працюють відділення банку в Ірпені, Немішаєве, а відсьогодні і в Бучі.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що 13 червня у Бучі відновило роботу відділення за адресою вул. Богдана Хмельницького, 2 г. Загалом до початку військового вторгнення у містечку працювало три відділення банку, приміщення яких були зруйновані російськими військами внаслідок бойових дій.

"З усіх банківських відділень у Бучі нашому пощастило найбільше – не було прямих влучань, то ж завдяки спільній праці нам досить швидко вдалось закінчити ремонт та відкрити двері для наших клієнтів", – повідомила керівниця відділення Тетяна Лінчук.

На сьогодні у Київській області вже працюють 59 відділень "Приватбанку".