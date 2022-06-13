Шрі-Ланка може збільшити закупівлю нафти у Росії, – прем'єр

Шрі-Ланка може бути змушена купувати більше нафти в Росії, оскільки відчайдушно шукає паливо на тлі безпрецедентної економічної кризи.

Про це заявив новопризначений прем'єр-міністр Раніл Вікремесінге, передає Associated Press.



За його словами, держава спочатку звернеться до інших джерел, але буде готова купувати більше нафти у Москви.



В інтерв’ю виданню Вікремесінге також зазначив, що уряд готовий прийняти більше фінансової допомоги від Китаю, незважаючи на зростання боргу його країни.

"І хоча він визнав, що нинішнє скрутне становище Шрі-Ланки виникло "з власної вини", він сказав, що війна в Україні робить його ще гіршим – і що гостра нестача продовольства може тривати до 2024 року", – пишуть журналісти.

Прем’єр додав, що Росія також запропонувала Шрі-Ланці пшеницю.

Раніше посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що РФ вивозить вкрадене на окупованих територіях України зерно в Туреччину через російські порти, видаючи його за російське за допомогою підроблених документів.

Як повідомлялося, українські дипломати заявили, що Росія надіслала Сирії приблизно 100 тис. тонн пшениці, вкраденої з України після вторгнення в країну. З міжнародними цінами на пшеницю вище $400 за тонну такий обсяг коштував би понад $40 млн.

На початку травня повідомлялося, що російські окупанти вивозять вкрадене в Україні зерно через Крим у Сирію, звідки воно може постачатися в інші країни Близького Сходу.