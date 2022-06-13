В Австрії заговорили про необхідність впровадити "податок на багатство"

Статки 5% найбагатших австрійців мають оподатковуватися, щоб допомогти фінансувати збільшення державних витрат, викликаних пандемією та інфляцією.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Австрії Йоганнес Раух, передає Euractiv.



"Тепер ті 5%, якщо це взагалі 5%, які значно збільшили своє багатство за останні 15 років, повинні зробити справедливий внесок, у тому числі в управління витратами та подолання цих криз", – сказав він, додавши, що 400 людей в Австрії володіють третиною всіх активів країни.



Додаткові державні витрати також включають бонус у розмірі 150 євро для австрійських домогосподарств, призначений для протидії зростанню цін на енергоносії. Цей бонус, який може бути погашений за рахунок наступного річного рахунку за електроенергію, також буде збільшено, додав Раух.



Крім того, незабаром має запрацювати антиінфляційний пакет. Відповідно, сімейна допомога або допомога по безробіттю будуть скориговані з урахуванням інфляції.



Водночас партнер "Зелених" по коаліції, Консервативна партія, не підтримує податок на багатство. Ліберальна партія NEOS також виступає проти цього, називаючи це "економічним божевіллям".