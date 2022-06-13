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Суд арештував акції виробника мінеральної води "Моршинська" (оновлено)

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Суд арештував акції виробника мінеральної води "Моршинська" (оновлено)
За клопотаннями прокурорів Офісу генерального прокурора суд заарештував корпоративні права підприємств, які є одними з найбільших виробників мінеральної води на території України на загальну суму понад 53,4 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, йдеться про цінні папери та грошові кошти, що є частками статутного капіталу підприємств, бенефіціарним власником яких є російський олігарх.

"За даними слідства, російський олігарх із бізнесменами шляхом укладання правочинів із продажу корпоративних прав намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України), здійснюється детективами Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Нацполіції України.

В Офісі генпрокурора не уточнюють прізвище російського олігарха та назви компаній, корпоративні права яких заарештовано. Однак відомо, що найбільші виробники мінеральної води в Україні під брендами "Миргородська" та "Моршинська" належать компанії IDS Borjomi, підконтрольній "Альфа-груп" російського мільярдера Міхаіла Фрідмана та партнерів.

У пресслужбі БЕБ уточнили, що арештовано корпоративні права лише однієї компанії (цінні папери та грошові кошти, які є частками статутного капіталу підприємства), їй належить бренд мінеральної води, який у 2021 році оцінювали у понад 10 млрд грн.

За даними ЕП, йдеться про виробника вод "Моршинська".

Грузинський підрозділ компанії, який виробляє мінеральну воду під брендом "Боржомі", власники "Альфа-груп" запропонували передати уряду Грузії після того, як він призупинив роботу через санкції.

Топ коментарі

  • Алина Пукина
    НЕ ХВАТАЕТ ЗЛОСТИ НА ВЛАСТЬ.СУКИ УКРАИНСКУЮ ВОДУ,КОНТРОЛИРУЕТ МОРДОВСКИЙ УШЛЕПОК.
    ЗАМЕТЬТЕ ВОДА ДОРОЖЕ ЧЕМ МОЛОКО
  • Helen Mysic
    А що, прокурори Арахамії і Єрмаку не підпорядковуються? Фрідман у них в черзі на отримання громадянства України. Чи це не той Фрідман? Ага, ето другое...
  • Виктор Ле
    А що, Арахамія охоронну грамоту Фрідману не видав? Мало запропонував?
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