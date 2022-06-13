Україна організувала маршрути для експорту зерна через Румунію та Польщу, готує ще один – через країни Балтії, – МЗС

Україна організувала два маршрути для експорту зерна та запобігання глобальної продовольчої кризи – через Польщу та Румунію.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік на полях Азійського саміту з безпеки в Сінгапурі, передає Reuters.

"Ці маршрути не ідеальні, тому що вони створюють певні "вузькі місця", але тим часом ми робимо все можливе, щоб розвинути ці маршрути", – сказав він.

Також Сенік додав, що Україна веде переговори з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства.



За його словами, глобальна продовольча безпека наразі перебуває під загрозою, оскільки вторгнення Росії в Україну зупинило експорт зерно Чорним морем, що спричинило масовий дефіцит та різке зростання цін.

Як повідомлялося, уряд Німеччини має намір створити фонд для закупівлі зернових контейнерів, щоб прискорити експорт зернових з України.