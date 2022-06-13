Потік на в'їзд в Україну на вихідних знову перевищив потік на виїзд, – Держприкордонслужба

Кількість тих, хто в'їжджає в Україну через західний її кордон, у ці вихідні знову перевищила кількість тих, хто виїжджав.

За даними Державної прикордонної служби, 12 червня Україну залишило 33 тис. осіб порівняно з 40 тис. днем раніше, тоді як кількість тих, хто прибув до країни, становила понад 40 тис. порівняно з майже 41 тис. напередодні, передає Інтерфакс-Україна.



Водночас, за даними прикордонної служби Польщі, 12 червня з країни в Україну в'їхало 26,7 тис. у порівнянні з 28 тис. днем раніше, у зворотному напрямку потік склав 21,5 тис. проти 24,9 тис. напередодні.



Як повідомлялося, потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий приток в Україну за ці дні склав близько 188 тис. осіб, що повернуло показник чистого відтоку з початку війни на рівень кінця березня.



Проте 9-10 червня знову зафіксували чистий відтік українців, проте він становив лише сотні людей. Прикордонне відомство Польщі також вперше після місячної перерви зафіксувало чистий відтік з України 7 червня, який тривав чотири дні.



Загалом з початку війни до Польщі в'їхало з України понад 4 млн осіб, а виїхало у зворотному напрямку – понад 2 млн.



За даними УВКБ ООН на 9 червня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 7,36 млн осіб, з них до Польщі 3,86 млн, Росію – 1,13 млн, Угорщину – 741,5 тис., Румунію – 622,9 тис., Молдову – 494,4 тис., Словаччину – 487,15 тис., Білорусь – 16,65 тис.



Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 9 червня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,38 млн. людей.