"Нафтогаз" підписав меморандум з канадською Symbio про постачання LNG та "зеленого" рідкого водню з 2027 року

НАК "Нафтогаз України" підписав меморандум з канадською Symbio Infrastructure про постачання скрапленого природного газу (LNG) та "зеленого" рідкого водню (LH2) з 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба Symbio.

Зазначається, що Меморандум про взаєморозуміння сторони підписали 5 червня у Вашингтоні. Компаніїпланують, що LNG і LH2 будуть доставлені на імпортний термінал у взаємно узгодженій європейській транзитній країні.

"Ми вважаємо, що можливості для забезпечення надійного, відповідально довгострокового постачання енергії від союзників, як-от Канада – та від потужностей Symbio – до 2027 року мають вирішальне значення для нашої енергетичної безпеки, перехідного періоду та майбутньої економіки процвітання", – зазначив генеральний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

У релізі додали, що канадська компанія планує допомогти з диверсифікацією постачання енергоносіїв до Європи і зробити свій внесок в енергетичний перехід, створивши перспективну енергетичну інфраструктуру з нульовими викидами для виробництва СПГ.



Проєкт очікує на дозвіл регулюючих органів, він має розпочати роботу у 2027 році.



