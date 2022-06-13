Перша партія української кукурудзи прибула до Іспанії новим морським шляхом
Про це повідомляє CNN.
За даними регіональних виробників кормів для тварин із організації Agafac, корабель використав новий морський маршрут, який був прокладений у Балтійському для уникнення блокади РФ українських портів в Чорному морі.
Зазначається, що це перша партія українських зернових, яка прибула до Іспанії цим новим морським шляхом.
"Це невелика кількість кукурудзи, але вона свідчить про відновлення можливості імпортувати з України", – повідомив директор Agafac Бруно Бід.
За даними групи Agafac, що українську кукурудзу вивозять із західних регіонів України вантажівками до Польщі та Румунії. Партію, яка прибула до Іспанії, завантажили на судно в польському порту Свіноуйсьце у Балтійському морі.
Вантажне судно Alppila має бути розвантажене до вівторка.
Як раніше повідомив заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік, Україна організувала два маршрути для експорту зерна – через Польщу та Румунію. Крім того, за його словами, Україна веде переговори з країнами Балтії про створення третього коридору для експорту продовольства.