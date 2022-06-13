"Енергоатом" оцінив втрати внаслідок війни у 40 мільярдів

НАЕК "Енергоатом" оцінив втрати внаслідок повномасштабної війни у майже 40 млрд грн.

Про це повідомив очільник компанії Петро Котін, передає Liga.net.

"Ситуація непроста. Обсяги шкоди, завданої російським агресором, на сьогодні ми оцінюємо у близько 40 млрд грн. Це знищені під час обстрілів і пожеж корпуси, пошкоджене обладнання на Запорізькій АЕС, а також втрати від вимушеного скорочення виробництва електроенергії", – сказав він в інтерв’ю виданню.

Крім того, за його словами, з початку повномасштабної війни споживання електроенергії в Україні скоротилося майже на 40%. У промисловості – на 60%. До того ж "Енергоатом" змушений працювати лише половиною енергоблоків.

"Також значно впали платежі за електроенергію. Менше з тим, ми і далі виконуємо PSO і постачаємо населенню дешеву електроенергію. Понад 60% нашої електроенергії "Енергоатом" постачає населенню", – наголосив Котін.

Він також наголосив, "Енергоатом" збільшив вдвічі виплати в держбюджет і виплатив з початку року 11,3 млрд грн податку.

До березня 2022 року "Енергоатом" виробляв 55% електроенергії в Україні. Водночас від початку вторгнення РФ в Україну статистична інформація про діяльність компанії засекречена.