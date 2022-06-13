Росіяни могли відмити через банки в країнах Балтії 4 мільярди євро, – ЗСІ

Щонайменше 3,9 млрд євро сумнівного походження більш ніж за 10 років було проведено через відділення Nordea та норвезького DNB у країнах Балтії.

Принаймні частина цієї суми, вірогідно, пов'язана з відмиванням коштів, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на фінську державну телерадіокомпанію Yle.

Йдеться про філії Nordea в Естонії, Латвії та Литві, а також про банк Luminor, який Nordea заснував спільно з норвезьким DNB у 2017 році.

Журналісти спираються на внутрішні документи Luminor, які були передані до Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Документи свідчать, що компанія, що належить неназваному громадянину Росії, колишньому російському військовому, переказала 947 млн ​​євро через Nordea та Luminor у період з 2009 по 2018 роки. При цьому понад 30 млн євро з цієї суми були перераховані на рахунки підставних компаній, що фігурували в звітах про відмивання коштів.

Так, у 2014 році фірми росіянина здійснили угоди на суму до 200 мл. євро. При цьому вони не вели реальної комерційної діяльності, не мали працівників та не сплачували податки.

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Банк Nordea, штаб-квартира якого знаходиться у Фінляндії, повідомив, що за вказаними фактами було проведено два зовнішні розслідування діяльності його підрозділів у країнах Балтії, однак жодне із них не підтвердило, що в операціях банку були систематичні порушення.

У Luminor у свою чергу вказали, що про підозрілі угоди та інші можливі порушення, виявлені під час внутрішнього розслідування, було повідомлено владі.

У 2014 році Nordea припинив обслуговувати у Фінляндії рахунки компанії Långvik Capital, яка належала російським мільярдерам Аркадію та Борису Ротенбергам, повідомляв фінський телеканал MTV3. Причиною рішення стало включення Ротенбергів до списку санкцій США.