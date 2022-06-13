Російські бізнесмени намагаються приховати свою участь у форумі з Путіним через побоювання санкцій, – Bloomberg

Багато учасників Петербургського міжнародного економічного форуму в Росії, який має відбутися 15-18 червня, попросили організаторів не вказувати їх імена чи назви компанії в програмі та на бейджах через побоювання санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трьох російських бізнесменів.

За даними агентства, щонайменше двоє керівників російських компанії заявили, що планують залишити форум достроково, щоб не відвідувати заплановану у програмі заходу промову Путіна.

Про війну проти України та протистояння із Заходом майже не згадується на сайті заходу, хоча іноземним відвідувачам організатори рекомендують приносити із собою готівку, оскільки через санкції банківські картки Mastercard і Visa, випущені за межами Росії, там не працюватимуть.

Агентство відзначає, що раніше Петербургський форум був головною подією за участі Путіна в галузі економіки, свого часу в ньому брали участь президент Франції Еммануель Макрон, лідер Китаю Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Цього разу його відвідають представники афганських талібів, уряду М’янми та голова центрального банку Венесуели.

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Також у форумі візьмуть участь офіційні особи з Єгипту, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Центральноафриканської Республіки та із колишніх радянських республік. Свою участь також підтвердила представник Американської торгової палати в Росії.

Водночас найбільший російський державний "Сбєрбанк", який потрапив під санкції, не буде проводити свою традиційну вечірку на форумі. У ньому також не братиме участі російський мільярдер Олег Дєріпаска.