Worldsteel припинить співпрацю з російськими металургійними компаніями через санкції

Всесвітня асоціація виробників стали Worldsteel призупинила членство російських металургійних асоціацій та компаній у цій організації внаслідок запроваджених ЄС санкцій.

Про це йдеться у зверненні голови Worldsteel Саджина Джиндала та гендиректора об’єднання Едвіна Бассона, повідомляє "Укрметалургпром".

"Незважаючи на те, що Worldsteel не є політичною організацію і має у своєму складі представників всіх без виключення металургійних країн світу, нещодавні зміни у законодавстві Європейського союзу стосовно санкцій проти Росії внаслідок військової агресії останньої в Україні, які набувають чинності з 16 червня, не дозволяють продовжувати будь-які стосунки з російською стороною в плані обміну інформацією та участі у спільних заходах", – зазначається у документі.

Таким чином, починаючи з 16 червня поточного року, російські металурги будуть повністю вилучені з діяльності Всесвітньої асоціації виробників сталі Worldsteel, йдеться у зверненні керівників організації.