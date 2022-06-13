Держслужба зайнятості з початку війни працевлаштувала 93 тисячі українців

Державна служба зайнятості з 24 лютого працевлаштувала 93 тис. українців. Найчастіше нове робоче місце українцям вдалося знайти в сільському господарстві – 38%, переробній промисловості – 14%, торгівлі – 12%.

Про це йдеться в повідомленні служби.

На період війни службою спрощено форми заяв про надання статусу безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю. Зараз реєстрація безробітних у службі зайнятості можлива такими шляхами:

особисто, під час відвідування центру зайнятості;

через державний веб-портал електронних послуг або застосунок "Дія";

для осіб, які перебувають на небезпечній території, – за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (через Google-форми, чат-бот, електронну пошту тощо).

Із початку березня в службі було зареєстровано 23 тис. внутрішньо переміщених осіб. "Робота" – це другий запит від переселенців, після запиту "житло". Нову роботи за сприяння служби знайшли майже 4 тис. переселенців, найбільше – в переробній промисловості, торгівлі, сільському господарстві.

Внутрішньо переміщені особи та громадяни, які перебувають на території, де ведуться бойові дії і мають нерозірвані трудові відносини, можуть розірвати їх в односторонньому порядку в центрі зайнятості.

Для цього в будь-якому центрі зайнятості треба подати заяву на ім'я роботодавця про припинення трудового договору (одночасно із заявою про бажання отримати статус безробітного). Зі свого боку служба зайнятості бере на себе обов’язок повідомити про це роботодавця, Пенсійний фонд і податкову службу.

За працевлаштування внутрішньо переміщених осіб роботодавці отримують компенсацію. Програма орієнтована на роботодавців, які в період воєнного стану працевлаштовують переселенців на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, та забезпечують працевлаштування таких осіб з розміром заробітної плати не нижчим за розмір мінімальної винагороди.

Подати заяву для отримання такої компенсації можна особисто під час відвідування центру зайнятості або на електронну пошту центру. Онлайн – через портал державних послуг "Дія". Компенсація витрат надається у розмірі 6500 грн за кожну працевлаштовану особу щомісяця, загальна тривалість виплати – два місяці. Компенсацією вже скористалися майже 3 тис. роботодавців за працевлаштування 5 тис. внутрішньо переміщених осіб. Урядом в рамках цієї програми виділено 200 млн грн.